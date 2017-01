"The Voice", Suor Cristina fa piangere J-Ax

12:33 - Suor Cristina Scuccia ha spiazzato i quattro coach di "The Voice Of Italy" con "No One" di Alicia Keys. A Raffaella Carrà, Piero Pelù, Noemi e J-Ax la sua voce è piaciuta talmente tanto che si sono girati tutti e quattro per sceglierla. In particolare il rapper si è commosso ed è riuscito a convincere la suorina ad andare con lui in squadra: "Io e te insieme siamo imbattibili: siamo il Diavolo e l'acqua santa".

Insomma un vero e proprio colpo di scena che ha affascinato anche i sociali. Infatti l'hashtag #suorcristina è stato trend topic (tra i più popolari) per tutta la sera. J-Ax prima si è lasciato andare a qualche lacrimuccia e poi ha spiegato: "Se avessi incontrato te quando andavo a messa a quest'ora sarei Papa. Se canti tu la domenica con le donazioni possiamo evitare tutti di pagare l'IMU". Non resta che aspettare le prossime fasi del programma e soprattutto vedere se Suor Cristina riuscirà ad andare fino in fondo al live. Intanto lei esprime un desiderio sul palco: "Spero mi chiami Papa Francesco".



Suor Cristina è nata a Comiso, in provincia di Ragusa, ed ha la passione del canto sin da piccola. "Verso i 14 anni ho capito che non potevo fare a meno di cantare. - ha detto - Ho capito che il canto non era solo tecnica ma anche sensibilità, interpretazione, emozione". La sua storia come suora inizia in modo indiretto nel 2008. A Palermo le Orsoline mettono in piedi un musical sulla fondatrice del loro ordine (Sant'Angela Merici). Le viene offerto il ruolo della protagonista. Inizialmente Cristina non vuole accettare, ma la madre insiste. Si tratta di una bella occasione per cantare e ballare. Così Cristina accetta e, recita dopo recita, comincia il cambiamento.



"Tutto è partito per gioco ma poi, interpretando il personaggio, ogni sera mi rendevo conto che la mia vita stava cambiando. Mi ponevo delle domande che prima non mi sarebbero mai passate per la testa", ha raccontato. Così, interpretando questo ruolo, Cristina, ha dato inizio a un nuovo percorso e a una nuova vita. Nel 2009 ha iniziato il suo cammino (postulandato) poi per due anni è andata in Brasile per il noviziato mentre nel 2012 ha fatto la prima professione (i primi voti).



A quel punto si è iscritta alla Star Rose Academy fondata dalle Orsoline, diretto dall'attrice Claudia Koll, dove ha frequentato l’accademia e ha seguito i corsi di canto e di ballo. Suor Cristina ritiene che, oggi, la musica sia un mezzo potente per parlare agli altri: "Ho capito che il mio è un bel messaggio da trasmettere. Papa Francesco parla di una chiesa madre. Mi piacerebbe che la gente pensasse che la chiesa è ovunque, può stare con tutti. Solo perché siamo suore non possiamo esibirci? Chi lo ha detto? È un messaggio forte quello di una giovane che consacra la propria vita a Dio e continua a fare cose come qualsiasi persona della mia età. Il mio è un messaggio di fedeltà e amore che trasmetto tramite la mia voce. Devo condividere la mia voce con tutti".



I genitori l’hanno sempre appoggiata in tutto, nel canto e anche nella scelta del diventare suora. Sono i suoi primi sostenitori: "Ci credono in questo progetto grande che Dio ha su di me”.