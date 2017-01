"The Voice Of Italy", Giacomo Voli: "Vendo più di Suor Cristina"

14:35 - Giacomo Voli è arrivato secondo a "The Voice Of Italy", dietro Suor Cristina, e non nasconde la propria delusione. "E' diventata un personaggio popolare, a scapito di noi altri concorrenti - ha confessato a Dipiù Tv - Ormai eravamo rassegnati alla sua vittoria". L'amarezza è però durata poco, grazie al successo del suo singolo 'Rimedio' e all'amore ritrovato con la fidanzata Francesca, che porterà presto all'altare.

"Il fatto che la mia canzone stia avendo successo è la conferma che sono piaciuto. Ma non ce l'ho con Suor Cristina, per me The Voice ha rappresentato comunque un'occasione d'oro" ha spiegato Giacomo, che dopo il talent è riuscito a superare la crisi con la sua compagna.



"Durante il programma abbiamo vissuto una crisi - ha continuato il cantante - Pochi giorni prima della finale ho temuto davvero che mi lasciasse perché l'avevo trascurata troppo. E invece la sera della finale era lì. Le chiederò di sposarmi, è tutta la mia vita. Senza di lei non potrei mai farcela".