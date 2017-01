"The Voice", Gwen Stefani è il nuovo coach

07:04 - Sarà Gwen Stefani il nuovo coach dell'edizione americana di "The Voice". La cantante occuperò la sedia lasciata vuota da Christina Aguilera e su Instagram ha confermato in prima persona la notizia. Sul social ha pubblicato una foto in cui ricrea con la mano il simbolo del programma (le dita a "V" che impugnano un microfono) annunciando "E' vero!". Nella prossima edizione farà il suo esordio anche Pharell, al posto di Cee Lo Green.

Restano invece saldi al timone i due giudici storici Adam Levine e Blake Shelton, presenti sin dalla prima edizione di "The Voice". Una coppia consolidata, che alimenta ogni giorno il loro rapporto di odio-amore con frecciatine e tiri mancini.



Durante l'ultima puntata dello show, però, Shelton è andato oltre minacciando in diretta di pubblicare su Twitter il numero di telefono del leader dei Maroon 5. "@adamlevin... ho trovato una cosa pazzesca sul mio telefonino!! Il tuo numero di cellulare... spero di non essere così stupido di twittarlo" ha cinguettato Blake mentre era nello studio del talent, poco prima di dare in pasto alle fan il prezioso numero di telefono.