"The Voice", Alessandra Drusian dei Jalisse ci prova ma viene eliminata

13:04 - Rimettersi in gioco e non farcela. E' quello che è successo ad Alessandra Drusian, voce femminile dei Jalisse, vincitori nel 1997 del Festival di Sanremo con "Fiumi di Parole". La cantante si è presentata a "The Voice" ma i quattro giudici, tutti voltati di spalle perché si trattava delle "blind audition", non si sono girati e lei è stata elimata. Grande la sorpresa di Raffaella Carrà e soci al momento della rivelazione...

La Drusian, acconciatura nuova di zecca e quasi irriconoscibile (con capelli ricci e biondi), ha interpretato "Io canto", celebre brano di Riccardo Cocciante ripreso negli scorsi da Laura Pausini. Molta emozione e qualche similitudine di troppo proprio con la Pausini hanno finito con il non convincere nessuno dei giudici.



Diverse le reazioni una volta svelata la sorpresa: se Piero Pelù e Raffaella Carrà si sono prodigati in scuse per non averla riconosciuta e per non averla scelta, tanto J-Ax che Noemi si sono mostrati molto più disincantati. "Perché abbiamo fatto una figuraccia - ha chiesto il rapper -, adesso siamo obbligati a conoscere i Jalisse?", mentre Noemi ha invitato tutti a non farsi troppi problemi e a "concentrarsi sul qui e ora".