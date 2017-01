14 luglio 2014 "The Secret Millionaire", arriva su Mediaset lo show che mette alla prova i ricchi Sbarca in Italia il nuovo reality che trasforma milionari "in incognito" in volontari Tweet google 0 Invia ad un amico

09:41 - Su Mediaset è pronto a sbarcare "The Secret Millionaire", il reality inglese che scambia la vita di un milionario con quella di una persona meno fortunata. Costretto ad abbandonare il lusso sfrenato a cui è abituato, il ricco concorrente proverà l'esperienza del volontariato senza rivelare però agli altri la propria identità. Al termine dell'avventura deciderà a quale ente benefico donare un'importante somma di denaro.

Il protagonista di "The Secret Millionaire" lavorerà fianco a fianco con volontari e persone meno fortunate, confrontandosi con le fatiche che per loro fanno parte del quotidiano. Durante tutto il tempo gli altri non sapranno di avere a che fare con un milionario. Solo alla fine, al momento della donazione, il facoltoso concorrente rivelerà la propria identità.



Dopo il grande successo in Gran Bretagna, dove è presente già da dieci stagioni, "The Secret Millionaire" è stato esportato anche negli Stati Uniti, in Australia e in Irlanda. Un format che fonde insieme reality e filantropia, donando uno sguardo inedito e innovativo sul mondo del volontariato.