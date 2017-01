6 maggio 2014 "The Pills", dopo il successo sul Web arriva in tv La sketch comedy in onda su Italia 1 per due puntate speciali poi passa su Italia 2 Tweet google 0 Invia ad un amico

17:28 - Dal Web alla tv. Dopo aver sbancato la Rete con oltre 9 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube, "The Pills" arriva sul piccolo schermo. La sketch comedy targata Taodue film andrà in onda in esclusiva su Italia 1 venerdì 7 maggio e domenica 9 alle 23.30, con due puntate speciali da 40 minuti che seguiranno i due programmi cult della rete "Le Iene" e "Colorado Cafe".

"Checco Zalone mi ha detto di guardare i video che postavano in rete - ha raccontato l'ad di Taodue Pietro Valsecchi che ha prodotto la serie - e con loro è subito nato un feeling. Stiamo già scrivendo un film e presto spero che andremo in scena con il primo ciak".



Luca Vecchi, Matteo Corradini e Luigi Di Capua, protagonisti e ideatori del progetto, intanto assicurano che il passaggio al piccolo e poi al grande schermo non intaccherà le battute 'scorrette' e prive di censura che sul web sono la loro cifra. Ogni episodio gioca con toni ironici su luoghi comuni dei giovani italiani contemporanei e, allo stesso tempo, scherza con cinismo colto sui grandi temi. "Quello che stiamo vivendo è un momento di passaggio - continua Valsecchi -. La vecchia commedia dei Natali Anni 90 non esiste più. Oggi i giovani sono più informati, più colti e per farli tornare al cinema bisogna parlare il loro linguaggio".



Intanto da domenica 11 maggio, poi, tutta la stagione andrà in onda settimanalmente in prima serata su Italia 2, con 16 puntate da dieci minuti ciascuna. Con il loro cinismo colto senza censura, Luca Vecchi, Matteo Corradini e Luigi Di Capua, i tre protagonisti della web serie che hanno anche ideato il progetto, insieme al loro giovane produttore Matteo Rovere ("Smetto quando voglio") proveranno questa volta a catturare anche il pubblico della tv generalista.