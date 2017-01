"The Last Ship", la serie apocalittica approda su Italia 1

08:00 - Accolto da un gran successo di pubblico negli Stati Uniti (più di cinque milioni di spettatori) "The Last Ship" approda su Italia 1 in prima serata a partire dal 5 settembre. La serie vede come protagonista l'ex dottor Bollore di Grey’s Anatomy Eric Dane, impegnato nella missione di salvare vite umane nei panni di Tom Chandler, il comandante del solitario USS Nathan James.

La serie nasce dalla volontà di adattare per il piccolo schermo l'omonimo romanzo di William Brinkley, sostituendo però l'originale crisi nucleare con un'emergenza biologica: l'umanità viene improvvisamente decimata da un virus letale.



I protagonisti sono i 217 marinari della USS Nathan James e un solitario cacciatorpediniere, scampato all'epidemia mortale che ha colpito il mondo negli ultimi mesi. La Nathan James, però, non è una nave come le altre. Al suo interno infatti viaggia e lavora la virologa Rachel Scott (Rhona Mitra), l'unica ad aver individuato una strada per arrivare ad un vaccino.



Compito della nave e del suo capitano Chandler è quello di assistere e proteggere la dottoressa, cercando di gestire nel miglior modo possibile la responsabilità di avere a bordo quella che potrebbe essere l'ultima speranza per l'umanità.