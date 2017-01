"The biggest loser", l'allenatrice Jillian Michaels posa nuda

12:18 - L'allenatrice più famosa della televisione posa nuda a mostrare il corpo tonico e perfetto a 40 anni. Jillian Michaels del docu-reality "The biggest loser" ("Quello che ha perso di più") ha mostrato le sue grazie al magazine Shape e rivela il percorso che ha fatto per raggiungere una linea invidiabile: "A 20 e a 30 anni non ero come sono oggi e il fatto che io sia più adulta e saggia si intreccia con la bellezza del fisico".

"E 'importante per le donne avere forza, perché quando ci si sente fisicamente potenti tutto il resto passa in secondo piano. La vera ragione perché alleno i miei muscoli è per prendere senza problemi in braccio i miei due figli". Intanto non resta che ammirare le sue forme asciutte in scatti mozzafiato.