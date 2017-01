"Temptation Island", tra Cristian e Tara c'è già aria di crisi

14:22 - E' partita su Canale 5 "Temptation Island", la docu-fiction che mette alla prova l'amore di cinque coppie. A guidare e commentare il viaggio dei protagonisti Filippo Bisciglia. Per tre settimane, le coppie resteranno divise: i fidanzati soggiorneranno con dodici donne single e le fidanzate vivranno la stessa esperienza insieme a dodici uomini. I primi ad entrare in crisi sono stati Cristian e Tara di "Uomini e Donne".

A mettersi in gioco Giorgia (21 anni) e Manfredi (23 anni), che dopo l'incontro tre anni fa nello studio di "Uomini & Donne" si sono lasciati più volte e per motivi anche futili. Gabriele (32 anni) e Sonia (30 anni) sono invece fidanzati da nove anni e vogliono dare una scossa al loro rapporto. Andrea (28 anni) e Vittoria (25 anni), sono fidanzati da 5 anni e il loro rapporto ha una costante: entrare in crisi prima dell'estate. Debora (27 anni) e Emanuele (28 anni) stanno invece insieme da pochi mesi, ma il loro è un amore da favola. Cristian (30 anni) e Tara (27 anni), si sono conosciuti nel programma tv "Uomini e Donne". Il loro è un rapporto molto simbiotico, ma Cristian è pronto a staccarsi dalla sua Tara per un motivo che "scoprirete lungo il percorso".

Le giornate all'interno del resort sono scandite da varie attività: vita nel villaggio, visite culturali nell'area del Golfo di Gaeta, gite in mare aperto, sport e attività ricreative. Ma un appuntamento fisso segna il tempo all'interno del villaggio: il Falò. Proprio qui infatti, le coppie hanno l'opportunità di scoprire cosa sta vivendo il proprio partner, curiosando tra alcuni significativi video estratti della vacanza dell'altro.



Nella prima puntata a rimanere "scottate" dal Falò sono stati soprattutto Cristian e Tara. L'ex tronista in un primo momento aveva infatti snobbato le tentatrici ma, dopo aver visto la fidanzata intrattenersi con un single, ha deciso di lasciarsi andare un po' anche lui. Immediata la reazione di Tara che, furiosa della ripicca, dopo appena un giorno di vacanza pensa già di mettere fine alla relazione