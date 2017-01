"Temptation Island", primo tradimento: Gabriele bacia la tentatrice Laura

11:16 - Arriva il primo tradimento ufficiale a "Temptation Island" e a farne le spese è Sonia. Il fidanzato Gabriele, con cui sta da ben nove anni, ha infatti baciato la tentatrice Laura. Il ragazzo sembra aver trovato la giusta intesa con la sua provocatrice: "Mi è successa una cosa che non mi capitava da anni, sono felice". Aria di rottura anche per Vittoria, che vede il suo Andrea sempre più intimo con Chiara.

Laura non è rimasta indifferente alle attenzioni di Gabriele e gli confessa: "Mi hai smosso qualcosa, per farmi scendere le lacrime vuol dire che mi hai emozionato davvero tanto".



La complicità tra i due è palpabile, tanto che dopo la serata si appartano lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere per "approfondire" la conoscenza. Ad osservarli da lontano la fidanzata di lui, Sonia, che non riesce a credere ai suoi occhi. "Non mi ero accorta di chi avevo accanto. Sarà difficile per me, davvero tanto, ma ho già tratto le mie conclusioni. Non credevo che arrivasse a questo, il suo amore non è così forte come credevo".

Aria di crisi anche tra Vittoria ed Andrea, insieme da cinque anni. La single Chiara ha stuzzicato a parole il fidanzato di Vittoria, che però vuole passare subito ai fatti e le propone di andare in camera insieme: "Bisogna stare zitti però, dopo qui è un attimo... Facciamo stasera?". La provocatrice all'inizio è restia, ma poi si lascia andare con lui ad effusioni sempre più intime. I due danno vita ad un siperietto bollente, tanto che la produzione è costretta ad oscurare parte del video.



Imperturbabile Vittoria, che dal falò commenta: "Sono allibita, mi vergogno di stare con un idiota del genere. Mi sono promessa di non cadere in basso, come ha fatto lui, quindi non l'offenderò. Dico solo che sono delusa, non merita niente".