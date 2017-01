"Temptation Island": Giorgia e Manfredi si lasciano tra accuse e lacrime

12:33 - Colpo di scena per l'ultima puntata di "Temptation Island". Dopo tre anni la coppia formata da Manfredi e Giorgia, nata a "Uomini e donne", è scoppiata. A lui non è andata giù l'eccessiva confidenza che la fidanzata ha dato al single Nicolò. Durante l'ultimo falò sono volate accuse e sono emersi i limiti tra assenze e cose non dette. Alla fine Manfredi lascia Giorgia che scoppia in un pianto disperato.

Insomma a quanto pare la ferita tra Giorgia e Manfredi è insanabile anche perché quest'ultimo si è sentito umiliato dopo un episodio un po' hot: "Hai fatto entrare il tuo fidanzatino nuovo nel tuo letto in mutande". Lei ha cercato di spiegare che alcuni errori sono stati fatte a causa delle assenze prolungate del ragazzo e che si sente perciò il motore e l'uomo della coppia. Alla domanda di Manfredi del perché allora stesse con lui, Giorgia ha risposto semplicemente perché lo amava. Ma a nulla sono valse le lacrime disperate della ragazza. Manfredi ha lasciato Giorgia da sola sulla spiaggia.

Per quanto riguarda le altre due coppie c'è da segnalare che Emanuele ha messo in seria discussione il suo rapporto con Debora nonostante l'abbia perdonata spesso in passato. Nei filmati lui nominava spesso la fidanzata e certo lo stesso non si può dire di lei. In ogni caso dopo una lunga notte Emanuele ha preso una decisione: "La cosa che non vedo l'ora di fare è ricominciare a viverti". Per una coppia che si ricompone un'altra che scoppia. E' il caso di Sonia e Gabriele che dopo nove anni d'amore decidono, all'apparenza consensualmente, di dividersi. Alla fine lui si consola con la single Laura.