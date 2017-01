5 agosto 2014 "Temptation Island", Cristian: "Sposerò Tara a settembre 2015 e faremo un figlio" La coppia più amata del programma andato in onda con successo su Canale 5 confessa i prossimi progetti in cantiere Tweet google 0 Invia ad un amico

11:52 - E' stata una delle coppie più amate non solo di "Uomini e donne" ma anche del recente "Temptation Island", andato in onda con successo su Canale 5. Cristian Gallella sulla spiaggia aveva chiesto a Tara Gabrieletto di sposarlo. I due hanno confessato al settimanale Vip che la cerimonia si terrà a settembre 2015 e non è escluso l'arrivo di un figlio.

"Stiamo valutando tutto. Non abbiamo fretta. - specifica Cristian - Da quando è andata in onda la puntata ci stanno arrivando tante proposte: c'è chi vuole regalare i fiori, chi il servizio fotografico, qualcuno ci vuole mettere a disposizione la location. Sappiamo già che ci sposeremo nel 2015, probabilmente a settembre. Manca il giorno, ma quello lo decideremo con certezza tra qualche mese".

"Un figlio lo vogliamo entrambi anche se non lo abbiamo ancora pianificato perché Tara è impegnata con il lavoro nel negozio. - ha detto l'ex tronista - Ma non escludiamo nulla e, se dovesse arrivare, saremmo comunque molto felici. In ogni caso, sento di essere appagato e soddisfatto del mio rapporto di coppia".

Cristian e Tara convivono già da due anni e lei racconta la sua vita di coppia così: "In realtà fa ben poco. Ma non posso lamentarmi di lui perché sono io che l'ho abituato a fare poco o niente. Però a me piace prendermi cura di lui, anche perché so che quando mi serve una mano, lui è sempre disponibile. Ed è molto presente".