"Temptation Island", coppie in crisi e dubbi sull'amore

15:58 - Secondo appuntamento stasera alle 21.10 su Canale 5 con "Temptation Island". Il docu-reality vede protagoniste 5 coppie non sposate e senza figli alle prese con un viaggio alla scoperta dei loro reali sentimenti. Dopo aver lasciato la coppia formata da Tara e Cristian in profonda crisi, anche le vicende dei loro compagni di viaggio riprendono tra alti e bassi.

Nella puntata condotta da Filippo Bisciglia la vita dei fidanzati all'interno del villaggio sarà scandita da tanti eventi particolari: una coppia sarà messa a dura prova in seguito ad un episodio particolare, mentre uno dei protagonisti riceverà un videomessaggio del tutto inatteso e che desterà non poca preoccupazione.



Manfredi avrà perdonato Giorgia dopo la sua prima uscita “da single”? Emanuele dopo il video di Debora avrà imparato a gestire un sentimento come la gelosia, che non pensava di provare prima di entrare nel programma? Durante il momento del falò le coppie formate da Andrea e Vittoria, Gabriele e Sonia si troveranno ad affrontare stati d'animo inaspettati.