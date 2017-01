"Temptation Island", colpo di scena: Cristian e Tara si sposano

09:46 - Colpo di scena a "Temptation Island": Cristian ha chiesto a Tara di sposarlo. Superato il momento di crisi, la coppia di "Uomini e Donne" adesso vuole fare le cose sul serio. L'ex tronista ha scritto una lettera a Tara in cui dichiara di non voler più essere il suo fidanzato, salvo poi presentarsi di persona per la proposta di matrimonio. Al capolinea invece la storia tra Vittoria e Andrea, che sono usciti dal villaggio separati.

Davanti al falò Tara riceve una lettera da Cristian e la legge ad alta voce: "Cara Tara, in questi giorni in cui siamo stati separati ho potuto pensare alla mia vita con te. E' insopportabile per me, non è più questo quello che voglio. Mi dispiace doverti dire proprio adesso che non voglio più essere il tuo fidanzato".



Sembra quindi che Cristian stia dicendo addio per sempre a Tara, ma poi spunta a sorpresa dalla spiaggia per la dichiarazione: "Voglio essere tuo marito, mi vuoi sposare?". La ragazza a quel punto gli getta le braccia al collo, riempiendolo di baci e di 'sì'.

Per una coppia che sogna l'altare, ce n'è invece un'altra che scoppia. Vittoria non riesce a perdonare ad Andrea gli atteggiamenti riservati alla sua provocatrice e decide di troncare il rapporto.



"Mi hai preso per una stupida? E' un comportamento irrispettoso, sei andato oltre. Io non lo accetto. E' uscita fuori la persona che sei davvero, sei così Andrea" sbotta Vittoria, prima di prendersi un po' di tempo per riflettere sul futuro della sua storia d'amore. Alla fine, tra le lacrime, la ragazza sceglie di lasciarlo e di uscire da sola dal villaggio.