"Temptation Island", cinque coppie divise tra tentazioni e sentimenti

09:01 - Per 21 giorni cinque coppie si separano in un villaggio a Gaeta. Le fidanzate saranno circondate da ben 12 ragazzi prestanti e altrettanto accadrà ai fidanzati con 12 bellissime donne. Questi gli ingredienti del docu-reality "Temptation Island" al via dal 3 luglio in prima serata su Canale 5 per quattro appuntamenti. Tra le coppie due provengono da "Uomini e donne": Cristian Gallella con Tara Gabrieletto e Manfredi Ferlicchia con Giorgia Lucini.

Le immagini che testimoniano il lungo percorso del racconto dei sentimenti saranno commentate dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. Ai casting si sono presentate oltre 12mila coppie, ne sono state selezionate cinque che fanno i lavori più disparati. Nel villaggio sicuramente non mancheranno le tentazioni sia da parte dei fidanzati che dalle fidanzate ma "Temptation Island" ha come unico obbiettivo quello di analizzare i sentimenti che li legano e di far affiorare, laddove ci fossero, problematiche poi da affrontare assieme.