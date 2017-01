"Supercinema", riflettori su Christian De Sica

16:14 - "Supercinema" accende i suoi riflettori sull'attore Christian De Sica, in scena in questi giorni al Teatro Brancaccio di Roma con il suo show Cinecittà, già tutto esaurito. Giovedì 20 marzo torna infatti in seconda serata su Canale 5 il rotocalco d’informazione cinematografica di News Mediaset.

"Detesto i colleghi attori o registi che vengono alle anteprime e per invidia fingono di ridere ed applaudire con slancio. Una perfidia tremenda - rivela l'attore - Sono gli stessi che dicono che Sorrentino s’è comprato l’Oscar ma, questa non è invidia, è follia". "Supercinema" è un programma di News Mediaset, a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l'Anica.