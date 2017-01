"Striscia la Notizia", tornano i Velini e le Veline

14:14 - Si conclude una 26esima edizione di "Striscia la Notizia" ricca di novità dal debutto di Virginia Raffaele e Piero Chiambretti all'inatteso ritorno di Gerry Scotti, uno studio totalmente rinnovato da Marco Calzavara, l'esordio di due nuove Veline e dei Velini. Il ritorno di Ezio Greggio con Michelle Hunziker e Enzo Iacchetti. Antonio Ricci lavora alla 27esima edizione piena di nuove sorprese. Un'anticipazione: Veline e Velini riconfermati.

Nell'ultima parte della stagione, affidata al duo comico Ficarra e Picone, Striscia ha raggiunto il picco record di 11.137.000 telespettatori, con il 37.25% di share (42.95% di share sul target 15-64 anni).



"Si è conclusa trionfalmente la stagione 2013-2014 di Striscia la notizia - ha detto il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri -. Il programma di Antonio Ricci, giunto alla sua 26esima edizione, si conferma indiscusso leader sul target pregiato, il pubblico attivo dei 15-64 anni, con il 21.50%, vincendo non solo 184 volte su 184 contro la diretta concorrenza, ma distanziandola di ben 7 punti di share. Non a caso, Striscia è uno dei programmi più ambiti dagli inserzionisti pubblicitari. La freschezza, l’innovazione continua, la grande attenzione all’attualità, alla satira, alle denunce sociali, ne fanno uno dei programmi più vivi e di qualità della tv italiana. E alla domenica, anche Paperissima Sprint è stato un successo: tra il pubblico 15-64 anni ha vinto la sfida in sovrapposizione con la concorrenza per 35 volte su 35. Antonio Ricci è un grande talento della televisione e questi risultati, ottenuti in una fascia oraria importantissima, con il totale ascolto più alto dell’intera giornata televisiva, ne confermano il genio e l’altissima professionalità. Grazie e complimenti ancora a lui, e alla sua squadra. Da domani, e per tutta l’estate, a far compagnia al pubblico di Canale 5 nell’access prime time, arriva la versione estiva di Paperissima Sprint, con Giorgia Palmas e Vittorio Brumotti, altro programma nato dall’inesauribile talento di Antonio Ricci".