"Striscia la Notizia" con la coppia inedita Leonardo Pieraccioni e Maurizio Battista

19:15 - La 27esima edizione del tg satirico di Antonio Ricci "Striscia la Notizia" va in onda dal 22 settembre su Canale 5 dalle ore 20.40. Coppia inedita alla conduzione per una settimana: Leonardo Pieraccioni (già conduttore nel 2005) e l'attore teatrale Maurizio Battista. "Mi hanno telefonato e dal momento che, avendo una figlia di 4 anni, non riesco più a vedere un tg, ho pensato di accettare così almeno lo facevo", ha scherzato Pieraccioni.

"Io spero soprattutto di divertirmi - ha aggiunto Battista - ma sono così timido che ancora non ho neppure aperto un rubinetto dell'acqua in questi studi".



"Ho già spiegato loro che possono stare tranquilli - interviene Antonio Ricci - tanto qualunque sarà l'audience resteranno una settimana e, se vorranno, potranno tornare l'anno prossimo".



Il tg conferma la solita conduzione a staffetta. Dopo i due attori arriveranno Pietro Chiambretti e Michelle Hunziker che il 10 ottobre, nel pomeriggio, si sposa. Il programma, ha spiegato Ricci, quella sera le dedicherà uno spazio, probabilmente collegandosi con la festa di nozze. Quindi l'alternanza proseguirà fino a Ficarra e Picone.



Confermati anche i velini Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli le veline, Irene Cioni la bionda, Ludovica Frasca la mora. Il loro arrivo negli studi ha innescato in Ricci la riflessione se fanno più notizia la coppia velina-calciatore o quella giornalista- calciatore. "Ce l'hanno tanto con queste ragazze - ha detto - Ma in realtà le vere rovina famiglie sono le giornaliste".



Nuova la sigla, dal titolo "Selfame Mucho", ispirata, ha detto Ricci, a quella moda 'onanista e sterile' di fotografarsi e mandare in giro le foto. Nessuna anticipazione sui servizi proposti nelle prime puntate. Neppure sui destinatari dei primi Tapiri.