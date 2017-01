24 luglio 2014 "Striscia la Notizia", a sorpresa la coppia Leonardo Pieraccioni e Maurizio Battista Il regista e comico toscano lo conferma su Facebook: "Dal 22 settembre condurrò il programma con il mio amico..." e annuncia l'incursione di Massimo Ceccherini Tweet google 0 Invia ad un amico

09:28 - Una coppia di amici a sorpresa siederà sul bancone di "Striscia la Notizia". Per il debutto del tg satirico, infatti, Antonio Ricci ha pensato a Leonardo Pieraccioni e Maurizio Battista. A confermarlo su Facebook è lo stesso regista e comico toscano: "Dal 22 settembre mi divertirò con il mio amico... Stiamo cercando di convincere Ceccherini". Poi toccherà di nuovo a Michelle Hunziker e Piero Chiambretti.

"Dal 22 settembre mi divertirò col mio amico Maurizio Battista a condurre per una settimana Striscia la Notizia - scrive Pieraccioni sul social network confermando le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi - Stiamo cercando di convincere Ceccherini a NON venire a fare il velino. Sarà dura, noi siamo in diretta e lui conosce tutte le entrate secondarie degli studi milanesi".



In realtà, quello di Pieraccioni non è un vero e proprio debutto. Nel 2005 condusse il programma, per una puntata, con l'amico fraterno Massimo Ceccherini. E gli ascolti furono altissimi. Adesso farà coppia con il cabarettista romano che ha già recitato nel suo film "Un fantastico via vai", anche se da quello che scrive su Facebook si intuisce che Ceccherini avrà un ruolo importante in questa nuova avventura.