"Star Trek", la serie-cult degli Anni 60 pronta a rivivere su Netflix

17:19 - "Star Trek" potrebbe tornare di nuovo in vita grazie a Netflix, il colosso di video-straming americano. Sembra infatti che la web tv sia interessata a comprare lo show, anche se la trattativa con la CBS (detentrice dei diritti) non è delle più facili e potrebbe volerci ancora un po' di tempo per rivedere i membri dell'Enterprise in azione. Sarebbe un bel colpo per Netflix, che negli ultimi anni ha rivoluzionato il mercato del piccolo schermo.

"E' interesse di Netflix accaparrarsi nuovi show - ha fatto sapere il produttore e autore Larry Nemecek - Star Trek è uno di questi e ci sono state aperture in questo senso, ma non è stata presa ancora nessuna decisione".



Netflix sta mettendo a segno un successo dietro l'altro e negli ultimi anni ha lanciato serie tv che sono divenute immediatamente popolari negli Stati Uniti, mettendo d'accordo pubblico e critica. Tra queste brillano "Orange Is The New Black", ambientato in un penitenziario femminile, e "House of Cards", con Kevin Spacey nei panni di un politico spietato.