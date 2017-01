"Squadra Antimafia" è la fiction più social

18:21 - Ancora un riconoscimento per "Squadra Antimafia". La serie di Canale 5 tanto amata dal pubblico è stata infatti premiata all'ottava edizione del Roma Fiction Fest come "fiction più social" che ha superato "Un medico in famiglia" e "Braccialetti rossi". Il grande lavoro della Taodue e dei protagonisti Marco Bocci, Giulia Michelini e Ana Caterina Morariu è stato ricompensato.

Il premio, con Tvzap mediapartner della manifestazione diretta da Carlo Freccero, è stato determinato sulla base delle rilevazioni del socialscore, l'indice che misura la capacità di generare il maggior coinvolgimento sui social network, che misura le interazioni che avvengono su Twitter, Facebook e Youtube dei programmi e dei personaggi monitorati e assegna a ciascun programma e personaggio un indice numerico (score) compreso tra 0 e 100.



Per la fiction italiana il vincitore è stato appunto la fiction prodotta da Taodue "Squadra antimafia–Palermo oggi". Menzione speciale invece per i fan di "Tredicesimo Apostolo" che fino all'ultimo si sono attivati un una intensa campagna social. Per le serie tv internazionali ha vinto Breaking Bad con l'11 per cento dei voti, seguito dalla serie fantasy "Game of Thrones" (10,8 per cento) e "The Walking Dead" (8,8 per cento).