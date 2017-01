"Squadra Antimafia 6", Francesca Valtorta: "Porto scompiglio nella serie"

11:51 - Nel cast di "Squadra Antimafia 6" una nuova criminale bellissima e pericolosa è pronta a sconvolgere gli equilibri. Francesca Valtorta veste infatti i panni di Rachele Ragno, una ragazza sveglia e ambiziosa che "si farà strada usando il suo corpo". A "Vero Tv" l'attrice svela in anteprima che sarà spietata e che con uno dei personaggi chiave "ci sarà qualcosa di fisico".

Appena arrivata sul set la Valtorta si è sentita subito a suo agio, specie con Marco Bocci che "è stato molto carino con me, un vero professionista. Mi sentivo spaesata e lui mi ha dato tanti consigli e mi ha aiutato molto".



Si tratta del primo ruolo da 'cattiva' per l'attrice, che si è divertita moltissimo ad interpretare un personaggio così duro: "Sono spietata! All'inizio Rachele, in quanto donna, è messa da parte ma diventa sempre più forte grazie al suo sangue freddo. Sta dalla parte della mafia ma ho cercato di umanizzarla, di creare un conflitto interiore. Spero che Rachele entri nei cuori dei fan di Squadra Antimafia".