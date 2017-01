"Sole a Catinelle", il film campione di incassi in esclusiva su Infinity

08:00 - In esclusiva solo su " Infinity " sarà disponibile dal 6 febbraio " Sole a Catinelle ", il film record con Checco Zalone. Dopo il boom di attivazioni registrato a poche settimane dall'esordio, il servizio streaming celebra lo strepitoso successo del film più visto di sempre, dando a tutti la possibilità di vederlo da casa propria o sui dispositivi mobile.

Il 2013 è stato senz'altro l'anno di Checco Zalone. "Sole a Catinelle" lo ha consacrato il Re Mida degli incassi, con oltre 50 milioni di euro incassati, diventando il film italiano più visto di tutti i tempi.



Infinity (www.infinitytv.it) celebra questo strepitoso successo, dando a tutti la possibilità di vedere da casa propria o in mobilità il film che arriva direttamente dalle sale cinematografiche e in esclusiva assoluta.



"Infinity" è la nuova offerta di contenuti video on demand in streaming con accesso immediato più innovativa d'Italia, continua a crescere e a registrare un interesse elevatissimo, Un vasto catalogo con oltre 5.000 titoli di film in HD, in lingua originale o con sottotitoli, da vedere e rivedere in qualunque momento su tutti i dispositivi.