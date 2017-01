6 giugno 2014 "Segreti e delitti", nuova avventura per Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero Su Canale 5 in prima serata e per quattro venerdì alla scoperta dei casi irrisolti Tweet google 0 Invia ad un amico

10:39 - Da venerdì 6 giugno, in prima serata su Canale 5, debutta "Segreti e delitti", il nuovo programma di giornalismo investigativo a cura di Siria Magri, nato da "Quarto Grado". Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, conduce quattro appuntamenti in diretta per raccontare i grandi casi senza ancora una soluzione, quelli che continuano ad appassionare e dividere l'opinione pubblica.

Grazie alla ricostruzione rigorosa delle storie, attraverso docu-fiction realizzate ad hoc, filmati e testimonianze inedite, “Segreti e delitti” farà luce sugli aspetti meno conosciuti di alcuni tra i più noti gialli italiani e internazionali. Dagli studi di Cologno Monzese si commenteranno immagini e fatti, e si analizzeranno indizi chiave con il supporto di alcuni esperti di criminologia, scienziati, tecnici specializzati e giornalisti.



Gli inviati di “Segreti e delitti”, in collegamento dalle diverse “scene del crimine”, ripercorreranno le tappe cruciali delle storie affrontate dal programma. Tra i casi sotto indagine nella prima puntata il delitto di Meredith Kercher, gli omicidi seriali di Luigi Chiatti, il cosiddetto mostro di Foligno, e la morte di Mario Biondo. Quest’ultimo, giovane cameraman palermitano, è stato trovato impiccato a Madrid, nella casa in cui viveva con la moglie Raquel Sanchez Silva, nota giornalista e conduttrice spagnola.