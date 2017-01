5 maggio 2014 "Room8", in esclusiva su Video Mediaset la serie web spin off di "Beautiful" Sarà disponibile il 7 maggio il primo degli otto episodi che vedono protagonisti Karla Mosley e Lawrence Saint-Victor, attori della nota soap. Ecco la loro video intervista dove introducono la serie Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Arrivano in esclusiva per Video Mediaset le puntate di "Room8", la prima web serie spin off di "Beautiful", con Karla Mosley e Lawrence Saint-Victor, attori della nota soap. Due perfetti sconosciuti si ritrovano nello stesso appartamento e si inscena un gioco degli equivoci tutto da ridere: otto puntate all'insegna della comicità, che partono il 7 maggio. Si inizia lunedì 5 con la videointervista ai due protagonisti.

Lei è Maya Avant, nota al pubblico per essere la modella della nuova linea “Hope for the Future”, nonché fidanzata di Rick Forrester. Lui è Carter Walton, aitante avvocato consulente della Forrester Creations e fratellastro di Marcus Walton Forrester, che - guarda caso - è segretamente innamorato di Maya.



I due hanno in comune lo stesso sogno: intraprendere una carriera come attori ad Hollywood. Manca solo la spinta giusta: con quel pizzico di intrigo che caratterizza Beautiful, l’occasione la trova Caroline Spencer, ex fidanzata di Rick gelosa della relazione che lui ha ora con Maya. Ecco che chiede a Rafael, un amico produttore televisivo, di reclutare Maya e Carter per il suo nuovo progetto, "Room8".



Da qui parte lo spin off: nella puntata andata in onda il 28 aprile su Canale 5, si sono visti i due andare alla Première della serie. E adesso Video Mediaset propone, in esclusiva assoluta, la prima delle otto divertentissime puntate: sarà disponibile da mercoledì 7 maggio. Gli attori, Karla Mosley e Lawrence Saint-Victor, hanno rivelato nell’intervista che hanno rilasciato per Mediaset che l'idea della web serie è nata già ai tempi della loro collaborazione per "Sentieri", storica soap di Rete 4. Il produttore di "Beautiful", Bradley Bell, non ha fatto altro che mettere in scena il loro progetto.



I loro nuovi personaggi sono Scarlett e Lance: lui disegna fumetti di fantascienza, lei è un’analista finanziaria. La loro convivenza forzata anima la web serie condita da gag, litigi e un bel po’ di attrazione fisica. Come finirà tra i due ragazzi? Non resta che scoprirlo nelle puntate su Video Mediaset.