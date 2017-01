"Real Housewives of Miami", Karent Sierra mostra un lato B da paura

10:26 - L'ex protagonista del reality show americano "Real Housewives of Miami", Karent Sierra, è corsa sulla spiaggia per mostrare il suo fisico al massimo della forma. Il pretesto è stato una piccola festa al mare per festeggiare il compleanno della madre, ma Karen si è presentata con un bikini verde mozzafiato e ha mostrato un lato B invidiabile. Paparazzi felicissimi, un po' meno la madre...

Nata a New York e cresciuta nel Sud della Florida, Karent Sierra è la dentista più richiesta di Miami. Dopo aver frequentato la scuola per dentisti nello Stato americano del Wisconsin, ha aperto un proprio studio privato a Coral Gables, in Florida. Karent è stata anche "Miss Carnevale Miami" nel 1992 e ha posato in questi anni per alcune pubblicità oltre a partecipare alla seconda edizione di "Real Housewives of Miami".