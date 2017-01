"Quinta Colonna" analizza i problemi dell'Italia

09:47 - "Quinta Colonna" torna alle ore 21.15 su Retequattro entrando nel vivo dei problemi del Paese, a cominciare dallo sciopero minacciato dai sindacati di Polizia, dopo la riconferma anche per il 2015 del blocco degli stipendi agli statali.

Paolo Del Debbio, come di consueto, darà voce a politici, opinionisti e persone comuni, questa settimana dalle piazze di Milano e Chieti.



In studio, a dibattere sui temi della serata, saranno presenti Carmela Rozza (Pd), Giorgia Meloni (Fli), Simona Bonafè (Pd), Maurizio Gasparri (Fi), Rosario Trefiletti (presidente Federconsumatori), Gabriele Salvatore (presidente Commissione Speciale assegnazione Case popolari del Comune di Chieti, Pd), Daniele Martinelli (ex responsabile comunicazione M5S), Mario Giordano e Don Davide Banzato.



Prosegue anche l’iniziativa avviata la scorsa stagione, «c’è lavoro@per te» (“Quinta Colonna” ospita i rappresentanti di due aziende cui i telespettatori possono inviare il proprio curriculum), alla quale si aggiunge la presenza di onlus in cerca di volontari per continuare le proprie opere di assistenza.