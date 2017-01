"Pretty Little Liars", le "bugiarde" della tv si mettono a nudo

10:30 - Inizio d'estate torrido per le attrici di "Pretty Little Liars", che hanno alzato la temperatura con un servizio bollente sulle pagine del magazine GQ. Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale e Shay Mitchell sono diventate familiari ai telespettatori americani e italiani (la serie va in onda su Mya) nei panni di quattro ragazze che si mettono alla ricerca della loro amica, misteriosamente scomparsa nel nulla.

Bikini mozzafiato e giochi proibiti in acqua per le quattro sex-symbol della tv, che si divertono come bambine in piscina tra salvagenti a forma di ciambella e pistole a spruzzo.