"Pechino Express", il Twerkatore de "Le Iene" pronto per il lungo viaggio

14:42 - Dopo aver provocato i vip scuotendo il didietro, ora il Twerkatore delle Iene (al secolo Stefano Corti) è pronto per una nuova avventura. Il disturbatore della tv, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, è in lizza per partecipare a Pechino Express, il reality on the road che mette alla prova i volti noti dello showbiz, insieme all'amico Alessandro Onnis. Tra gli altri concorrenti anche Alessandra Celentano, Eva Grimaldi, La Pina e Clementino.

In quest'edizione Pechino Express toccherà Birmania, Malesia, Singapore, Indonesia e Bali. A rivelare l'itinerario in una clip è stato il conduttore Costantino della Gherardesca, per il secondo anno alla guida del programma itinerante dopo la partecipazione come concorrente nella prima edizione.



Il Twerkatore, che parteciperà insieme all'amico Alessandro Onnis, si contenderà il titolo con le altre coppie in gara lungo un percorso che coprirà 10 mila chilometri. Tra i probabili protagonisti ci sono la coreografa di "Amici" Alessandra Celentano, accompagnata dal collega Corrado Giordani, le attrici Eva Grimaldi e Roberta Garzia e la speaker radiofonica La Pina insime al marito Emiliano Pepe.



In lizza anche il rapper Clementino, in coppia con il fratello Paolo Maccaro, le modelle Romina Giamminelli e Mariana Rodriguez, il modello italo-israeliano Michael Lewis insieme al campione di rally Luca Betti, il pallanuotista Amaurys Perez con la consorte Angela, infine la principessina Sofia Odescalchi accompagnata da un amico.