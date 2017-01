"Paperissima Sprint", il Gabibbo diventa Suor Cristona

10:01 - Al via da stasera su Canale 5 dalle 20.40 la nuova edizione di "Paperissima Sprint" in compagnia di Vittorio Brumotti, Giorgia Palmas e l'inseparabile Gabibbo. Quest'ultimo vestirà i panni di "Suor Cristona", la parodia di Suor Cristina, vincitrice di "The Voice of Italy". Dalle spiagge della Sardegna gag inedite, attualità, gaffe ed errori tv.

Proprio in questi giorni, il campione di bike trial 100% Brumotti ha girato per il GCN-Global Cycling Network il video "Brumotti road bike freestyle", in cui, in sella a una normale bici da corsa, si lancia in spericolate acrobazie. "Un successo inaspettato: 400mila click in 48 ore - ha commentato Brumotti -. Sono molto contento di questo risultato in rete, raggiunto grazie agli insegnamenti di un campione di ascolti come Antonio Ricci. Ho assorbito quello che lui mi ha insegnato, quindi questo è un po’ anche un suo successo. Ora sto lavorando a un nuovo video. Paperissima è la mia palestra: tutto quello che farò e che vedrete sarà estremissimo!".