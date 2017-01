"Orange Is The New Black", sceneggiatrice si scopre lesbica ed esce con un'attrice

10:22 - Nuova coppia in rosa sul set di "Orange is the New Black". La sceneggiatrice Lauren Morelli ha infatti scoperto di essere lesbica scrivendo le scene d'amore tra le protagoniste della serie e adesso frequenta l'attrice Samira Wiley, che nello show ha la parte della detenuta Pussey. Lauren era sposata da due anni, ma ha lasciato il marito per amore della nuova compagna.

La Morelli ha fatto outing pubblico in un saggio pubblicato sul sito Mic.com, annunciando la decisione di lasciare il marito per mettersi con una attrice dello show: "Scrivendo i testi di Orange mi sono accorta che ero gay. Il copione della mia vita ha cominciato a muoversi parallelamente alle storie che raccontavamo nello show: di gente che trova se stessa, di sentieri di vita difficili e di redenzione".



Da due anni era sposata con Steven Basilone, anche lui uno sceneggiatore televisivo. "La mia prima ragazza e la prima donna che ho sposato sono diventate tutte e due lesbiche. Immagino che abbia perfettamente senso il fatto che scrivo per far ridere la gente" è stato il suo unico commento.



Lauren ha ammesso che è stato proprio scrivendo le scene d'amore tra le protagoniste Piper (Taylor Schilling) e Alex (Laura Prepon) che la sua sessualità è venuta in luce. "Ero sposata da cinque mesi e mi sono trasferita a New York per il primo episodio di Orange. Da quel momento in poi è stato come vivere vite parallele, in un modo che da interessante è diventato spaventoso nel giro di poche settimane".



"Orange is the New Black" è uno dei serial più di successo della televisione negli Usa e dal 23 settembre sarà trasmesso anche in Italia su Mya.