"Monty Python, reunion per soldi"

11:18 - Dopo trent'anni i Monty Python si riuniscono, ma uno dei protagonisti dello storico gruppo comico inglese, Terry Gilliam, ammette: "Perché ci riuniremo? Semplice, avevano bisogno di soldi per pagare un debito". L'attesissima reunion è prevista l'1 luglio a Londra.

"Avevamo perso una causa legale e dovevamo pagare una bella somma, ci siamo detti: facciamo uno spettacolo e troviamo i soldi. Ma i 17mila biglietti per l'Arena O2 sono andati esauriti on line in 43 secondi e mezzo! E così le repliche sono diventate prima cinque poi 10! Cosa stiamo preparando? Il repertorio classico ma anche tanti nuovi divertenti sketch", racconta Gilliam a "Capri-Hollywood", il festival del quale è un affezionato frequentatore. Morto Graham Chapman - titolo dello spettacolo sarà "One down, five to go" (Uno in meno, ne restano cinque) -, sul palco ci saranno John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones e Michael Palin.