"Modern Family", paura per l'attrice Sarah Hyland: "Presa al collo dal mio ex"

14:07 - Se l'è vista brutta Sarah Hyland, che nella sit-com "Modern Family" interpreta l'adolescente ribelle Haley. L'attrice ha infatti ottenuto un ordine restrittivo nei confronti del suo ex fidanzato Matthew Prokop dopo che questi ha cercato di strozzarla. A quanto riporta TMZ il ragazzo nei quattro anni di relazione avrebbe terrorizzato l'attrice sia fisicamente che verbalmente, mettendo in pericolo la sua vita.

Secondo quanto riportato nei documenti, l'episodio più grave risale allo scorso maggio, quando durante una lite Prokop spinse l'attrice contro un'auto, chiamandola "str**a" e afferrandole il collo per strozzarla. "La sua presa era così stretta che non riuscivo a respirare o parlare. Ero spaventata e temevo per la mia vita" ha dichiarato la Hyland alle autorità.



Dopo l'accaduto la 23enne decise di mettere fine alla relazione, con l'aiuto e l'appoggio della sua mamma televisiva Julie Bowen. Ad agosto Prokop si era convinto a farsi ricoverare in rehab, ma è uscito dalla clinica il 21 settembre. Il direttore della struttura ha avvisato la Hyland, consigliandole inoltre di richiedere un ordine restrittivo nei confronti dell'ex violento. Il giudice ha accolto la richiesta dell'attrice, stabilendo che Prokop dovrà restare ad almeno 90 metri di disatanza sia da lei che dal suo cane.