"Mistero" riparte con Elonoire Casalegno

10:19 - Da mercoledì 15 gennaio torna "Mistero". L'ottava edizione, dieci puntate in prima serata su Italia 1, sarà caratterizzata dai volti nuovi Elenoire Casalegno e il campione mondiale di boxe Clemente Russo. I due neo-inviati entreranno nella squadra degli storici "mystery-busters", formata da: Jane Alexander, Daniele Bossari, Marco Berry e Andrea Pinketts.

Quest'anno il quartier generale di "Mistero" sarà il glorioso piroscafo a vapore "Patria", restaurato di recente e tornato in navigazione sul lago di Como. Da questo suggestivo pezzo di storia partiranno ogni settimana reportage esclusivi e verrà accolto a bordo l'ospite della puntata. Centro delle indagini saranno come da tradizione fenomeni paranormali, avvistamenti alieni, misteri della storia e l’attualità, con i misteri della cronaca nera.



Immancabili le rubriche: Pablo Ayo e la giornalista di Studio Aperto Sabrina Pieragostini si occuperanno di Ufo; Daniele Gullà e il capo dei Ghost Hunter Italiani, Mirko Barbaglia, di presenze soprannaturali; Rachele Restivo curerà uno spazio dedicato ai misteri legati alle grandi attrazioni fatali scoppiate nel mondo del cinema, della politica e del jet-set; Il presidente degli speleologi italiani, Luigi Bavagnoli, si occuperà invece di indagini speleologiche; Grande spazio ad Adam Kadmon, che si occuperà di servizi segreti e complotti internazioni e, inoltre, aprirà ogni puntata con un editoriale sui principali avvenimenti della settimana.



Quest'anno "Mistero" cerca tra i suoi fedeli telespettatori un nuovo inviato. I candidati misterybuster potranno realizzare un video (il cui tema è il Mistero in tutte le sue forme), e caricarlo sul sito Mediaset www.16mm.it. Tra tutti i video arrivati verranno selezionati i migliori 10. Attraverso un sistema di voto, settimana dopo settimana, la rosa dei video scelti si restringerà fino a decretare il video vincitore. Il miglior video maker realizzerà un servizio in onda nelle ultime puntate del programma.