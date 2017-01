"Matrix" e "Segreti e Delitti" in onda anche a luglio su Canale 5

16:32 - L'informazione Mediaset non chiude per ferie. Videonews e Canale 5, visti anche gli ottimi risultati di ascolto delle scorse settimane, terranno accesi anche a luglio i due approfondimenti giornalistici di prima e seconda serata: "Segreti e Delitti", condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, e "Matrix" condotto da Luca Telese.

Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset, spiega così la scelta: "Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di prolungare anche nel mese di luglio due programmi d’inchiesta giornalistica di grande successo come “Segreti e Delitti” e “Matrix”, garantendo ai telespettatori un’informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. E’ proprio questo il momento in cui le grandi reti come Canale 5 devono avere il coraggio di sperimentare linguaggi giornalistici nuovi e nuove formule. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico".