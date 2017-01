"Marijuana show", sbarca il reality dedicato alla cannabis

09:32 - Negli Stati Uniti si aprono le selezioni per il primo reality show dedicato a tutti i modi per creare nuove imprese basate sull'uso della cannabis. In "Marijuana Show", che sarà trasmesso online a novembre, i contendenti verranno scelti per presentare i loro arditi progetti 'all'erba' ad un gruppo di potenziali finanziatori. I migliori otterranno fondi da un minimo di 25mila dollari ad un massimo di un milione di dollari.

Le pre-selezioni sono state avviate a Denver dai creatori del reality Wendy Robbins e Karen Paull, e più di duecento persone si sono messe in coda. Con idee 'alla cannabis' che variano dal girare film, alla creazioni di fiori e negozi specializzati in composizioni che utilizzano la marijuana, a pasticcerie 'ad hoc' e cosi' via.



Ma per l'ideatrice Wendy Robbins, si dovrà trattare di uno show improntato alla 'gentilezza' nelle presentazioni e di una opportunità per intrattenere ed educare il pubblico su "di una erba potente e medicinale" .



Il gruppo dei prescelti verrà spedito in una sorta di ritiro in New Mexico per tutto il mese di ottobre, per ritornare a novembre a Denver pronti alla presentazione davanti agli investitori.