"Mad Men", Julia Ormond: "Ruppi con un uomo per colpa della serie"

12:23 - Julia Ormond, che in "Mad Men" veste i panni della suocera del protagonista, prende lo show tv molto seriamente. L'attrice ha infatti ammesso di aver rotto con un uomo dopo che il malcapitato osò guardarsi una puntata della serie da solo. "La nostra relazione era già in crisi, ma è finita quando ha visto senza di me un episodio di 'Mad Men' - ha rivelato all'Huffington Post - Gli ho detto Noi due abbiamo chiuso".

L'attrice britannica è ora impegnata nella serie tv "Le streghe dell'East End", ma è apparsa anche in "Mad Men" nei panni della mamma di Megan Draper (Jessica Parè). La Ormond è ricordata soprattutto per una scena ad alto tasso erotico andata in onda nella quinta stagione, che la vedeva protagonista insieme all'attore John Slattery.



"Le scene di sesso sono incredibilmente imbarazzanti e questa è stata una delle più goffe - ha ammesso - Avrei dovuto chiedere una banana, perché fare quei movimenti sopra di lui e cercare di sentirmi sexy è stato davvero strano".