"Low Budget", quattro disoccupati in cerca di riscossa con il cinema

13:46 - Da sabato 5 aprile su Studio Universal (Mediaset Premium sul DDT) alle 20.30 parte "Low Budget", una nuova serie tv diretta da Matteo Giangaspro e sceneggiata da Antonio Pisu (figlio dell'attore Raffaele) e Federico Tolardo. Dodici episodi da dieci minuti ciascuno in cui 4 giovani aspiranti attori/sceneggiatori - Antonio, Federico, Ciccio e Piero - ossessionati dal cinema, cercano di migliorare la loro condizione di disoccupati.

"Dopo tanti anni trascorsi lavorando in produzioni altrui - raccontano i due giovani autori della serie, Antonio e Federico -. Avevamo voglia di lavorare a qualcosa scritto da noi. Uniti dall’amicizia e dalla disperazione, abbiamo iniziato a scrivere ed è nata Low Budget che, grazie a Giovanna Cucinotta e alla I-Mage, oggi è una serie tv".



I protagonisti prendono in prestito personaggi e battute del cinema americano ed attraverso un gioco di citazioni e prese in giro dei cliché del cinema, cercano di creare una vera storia originale. L’incontro con un produttore accende la speranza che finalmente nella loro vita qualcosa sta per cambiare, devono solo riuscire a scrivere una storia originale che lo convinca ad investire nel loro primo film. Il problema? Si sono resi conto che tutto quello che inventano si materializza.



"Low Budget" va in onda il sabato in prima serata alle 20.30. In replica la domenica alle ore 18.30 e il martedì alle ore 23