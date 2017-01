"Lovelace", i segreti del film a "Supercinema"

15:45 - Venerdi 25 aprile in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". In anteprima le immagini tratte dal film più scandaloso del momento, "Lovelace": storia della pornodiva Linda Lovelace, regina dell'hard con "Gola profonda".

La pellicola racconta la vita dell’attrice a partire dall'incontro col primo marito Chuck Traynor, allo schieramento contro l'industria del porno che la rese famosa.



A tale riguardo, "Supercinema” ha mostrato queste immagini a Edelweiss, ex pornostar e ora conduttrice tv. L’attrice hard non ha nascosto la propria commozione davanti alle scene in cui la protagonista, Lovelace, viene picchiata e umiliata dal marito-sfruttatore.



“Non penso che siano situazioni appartenenti solo al passato – ha confidato Edelweiss, 37 anni, di origine russa – credo che anche oggi, dietro alcune pornostar, specie dell’est Europa, ci siano uomini che le costringono. Se la mia vita fosse un film non sarebbe certo una storia più allegra di quella di Linda Lovelace!".



Infine, in esclusiva, le prime scene de “L’Ultimo concerto”, il film di Stefano Calvagna dedicato all’ultimo periodo della vita di Franco Califano. Un omaggio affettuoso, ma anche un ritratto inedito, del mitico Califfo scomparso proprio un anno fa.