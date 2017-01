"Lovelace", a Supercinema in anteprima le immagini del film

15:12 - Giovedì 13 marzo, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. In anteprima le immagini inedite di Lovelace, il film che prende il nome dalla prima leggendaria pornostar del mondo dell'hard internazionale: Linda Lovelace, che nel 1972 fu la protagonista di Gola Profonda, primo film hardcore sdoganato dal circuito a luci rosse.

Scomparsa nel 2002 in un incidente stradale dopo una lunga depressione, la vita della Lovelace assomiglia a quella di altre sue colleghe dell'epoca. Come Marilyn Chambers, morta per un'overdose di barbiturici, e Seka e Nina Hartley, ritiratesi dopo problemi di droga e alcol.