"Le Iene" tornano a graffiare

08:54 - Stasera, in diretta alle ore 21.10, riparte "Le Iene Show". Al timone Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band. In seguito al dibattito aperto in questi mesi le Iene tornano ad occuparsi delle terapie con le cellule staminale del Metodo Stamina. Al centro della puntata anche l'approvazione della nuova legge elettorale con l'incursione di Enrico Lucci alla conferenza stampa di Matteo Renzi.

Dopo la polemica che ha coinvolto la giornalista Paola Ferrari e l' inviato di Italia 1 - che ha ricevuto gravi accuse a cui le Iene hanno risposto mettendo online questo filmato tornano le incursioni del twerkatore, alias Stefano Corti. Ricardo Kakà, Franco Baresi, Leonardo Pieraccioni, i Gemelli Diversi, sono solo alcuni dei personaggi che la Iena ha incontrato sulla sua strada.



Solo nell'ultimo mese sono morte ben 12 persone travolte da una valanga mentre sciavano fuoripista. Indagine di Luigi Pelazza, che si occupa della sicurezza in montagna, che racconta come si possono prevenire gli incidenti e qual è l'attrezzatura necessaria in caso di fuori pista.