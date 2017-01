"Le Iene Show" al via con tanti reportage

12:12 - Al via da stasera in diretta alle ore 21.10 su Italia 1 la nuova edizione de "Le Iene show". Conducono Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's Band (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto). Tra i servizi di questa puntata l'analisi dei numerosi siti internet di previsioni meteo. Sono attendibili o no? Mauro Casciari ha monitorato su un campione di 3 città (Milano, Roma, Palermo) i sette siti più consultati, esaminati su previsioni a breve e lungo termine.

E ancora il reportage esclusivo di Giovanna “Nina” Palmieri che viene accolta e ospitata per una settimana da una famiglia palestinese che vive nella Striscia di Gaza. Nina condivide la loro casa, trascorre con loro ogni minuto della sua giornata e, in un filmato assolutamente inedito, documenta le difficoltà, i rischi, la precarietà che caratterizzano la vita quotidiana di questa famiglia di 11 persone che, recentemente, ha visto morire un famigliare sotto i bombardamenti.



Qualche giorno fa il Ministro degli Interni Angelino Alfano, in un'informativa riferita alle Camera dei Deputati sul terrorismo internazionale di matrice religiosa, ha posto l’accento sulla minaccia rappresentata dal “reducismo", ossia gli jihadisti che tornano nei territori di provenienza dopo avere preso parte alle attività belliche per conto dell'ISIS o alla guerra civile siriana.



Le Iene intervistano un reduce della guerra civile siriana, Ammar Bacha, cittadino siriano di 37 anni che vive in Italia da 13 anni. Nel 2012 Ammar è partito per la Siria per combattere contro il regime di Assad, ma nel 2013 è stato costretto a tornare in Italia, a Cologno Monzese, perché ferito ad una gamba da una mitragliatrice. Su segnalazione dell’Antiterrorismo, ad Ammar sono stati ritirati i documenti, in quanto potenziale reclutatore di guerriglieri da avviare alla jihad e all’islamismo violento. Ammar racconta alle Iene il perché della sua partenza per la Siria, le nefandezze della guerra, le sue posizioni sull'Isis.