16:46 - Prima il trionfo agli Efta e ai Golden Globe e adesso l'inserimento nella cinquina che si contenderà l'Oscar per il miglior film straniero. Se qualcuno si fosse perso o volesse rivedersi "La grande bellezza", può affidarsi a Infinity che da venerdì 17 fino a domenica 19 gennaio offre il film in offerta a 0,99 centesimi. Per saperne di più cliccate qui