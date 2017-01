"La Bibbia", dopo il successo su Retequattro torna in dvd

12:06 - Dopo il grande successo in tv arriva la versione home video de "La Bibbia". La miniserie-evento, in onda su Retequattro, sarà in vendita in edicola, con la prima uscita, da venerdì 11 aprile, distribuita in esclusiva da Fivestore-Rti. Dopo l'eccezionale risultato di vendite negli Stati Uniti, anche in Italia è disponibile la versione dvd della serie, che nel mondo ha catturato l'attenzione di più di 100 milioni di telespettatori.

Realizzata da LightWorkers Media e Hearst Productions con il canale via cavo americano History Channel, "La Bibbia" è un adattamento in chiave moderna, ma "fedele allo spirito dell’opera", del libro più diffuso della storia, con protagonisti ed episodi esemplari del Vecchio e del Nuovo Testamento.



La collezione, in uscita ogni venerdì, è composta da cinque dvd, ognuno contenente due puntate della serie. Un’occasione unica per rivedere (o ammirare per la prima volta) una produzione, che ha riportato il mondo delle serie tv ai fasti hollywoodiani. Il tutto, con accuratezza filologica e nel contempo modernità di mezzi.



L’intero cofanetto della serie è inoltre disponibile in prevendita direttamente sul sito www.fivestore.it