"L'Arca di Noè" sbarca in edicola

13:40 - Sbarca in edicola “L’Arca di Noè”, il magazine ufficiale dell’omonimo format televisivo in onda ogni domenica su Canale 5. Frutto della stretta collaborazione con la trasmissione ideata da Clemente J. Mimun, direttore del TG5 e direttore editoriale della rivista, e condotta da Maria Luisa Cocozza, editorialista del magazine, la rivista si pone come punto di riferimento nel panorama delle pubblicazioni rivolte al mondo degli animali da compagnia anche se non mancano notizie e servizi riservati a specie non domestiche. Punta a coinvolgere il lettore in una nuova esperienza multimediale interattiva, attraverso numerosi approfondimenti accessibili via web e tramite i social network.

“Siamo ormai a più di 100 puntate dell’Arca di Noè, 100 domeniche passate assieme dove ho potuto conoscere da vicino un mondo fatto di avventura, di passione e di amore vero, spesso incondizionato. - spiega Maria Luisa Cocozza - Il magazine dell’Arca di Noè nasce proprio dall’esigenza di dare ancora più spazio a questo mondo, perché sia conosciuto, rispettato e quindi amato da tutti. E non si parla solo del mondo istituzionale, impegnato a salvaguardare specie e ambienti unici che l’uomo sta distruggendo con le sue stesse mani, ma anche del mondo che ci circonda quotidianamente, fatto di volontari impegnati nei canili, associazioni di pet therapy, veterinari che salvano animali abbandonati e tante, tantissime altre storie che vale davvero la pena di conoscere".



"Sin da quando ho ideato questa trasmissione, sono convinto che per amare qualsiasi essere vivente bisogna prima conoscerlo e imparare a rispettarlo. - racconta il direttore Clemente J. Mimun - Il magazine dell’Arca di Noè nasce proprio dalla nostra volontà di far conoscere il mondo animale a quanta più gente possibile, approfondendo argomenti che non ci è possibile trattare in trasmissione. Nella rivista, li analizzeremo con il consueto sguardo critico e analitico che serve per capire fatti, avvenimenti e concetti. Per questo ci avvarremo di una squadra di esperti che ci permetterà una scelta puntuale degli argomenti e una loro trattazione precisa e corretta. Siamo una rivista dedicata agli animali e come tale dobbiamo essere utili a chi li ama davvvero".