"L'amore e la vita" tra povertà suore, levatrici e madri coraggio

11:51 - "L'amore e la vita - Call the Midwife" è la nuova serie evento di Retequattro in prima tv assoluta per l'Italia, al via prossimamente in prima serata. Ambientato nella Londra del Dopoguerra tutto ruota attorno a tre giovani levatrici che, assieme alle suore anglicane del convento Nonnatus House, aiutano mamme/eroine a far nascere i propri bambini nei Docklands, il quartiere più povero e malfamato.

Nel cast di “Call the Midwife” spiccano la protagonista Jessica Raine (Jenny Lee) e Vanessa Redgrave (voce narrante di Jenny in età matura), con Miranda Hart (Chummy Noaches) ed Helen George (Trixie Franklin).



Acclamata dalla critica internazionale e distribuita in oltre 200 paesi, compresi gli Stati Uniti, “L’amore e la vita” è ispirata al libro “Call the Midwife: A True Story of the East End in the 1950s” dell’ostetrica Jennifer Worth. Il memoir è il primo volume di una trilogia best-seller, in Italia pubblicato da Sellerio con il titolo “Chiamate la levatrice”.



"L’amore e la vita” è prodotto dalla Neal Street Productions di Sam Mendes (“American Beauty”, “Era mio padre”, “Skyfall”) e ideato e sceneggiato da Heidi Thomas (“Upstairs Downstairs”).