"Il tempo del coraggio e dell'amore" arriva in Italia

12:52 - E' già stata ribattezzata la "Downton Abbey" spagnola e ora la serie tv di successo sbarca sui canali Mediaset. "Il tempo del coraggio e dell'amore" arriva per la prima volta in Italia, in cross-casting: la puntata d'esordio andrà in onda il 25 aprile in prima serata su Canale 5, poi la fiction proseguirà - dal primo maggio - ogni giovedì su Retequattro, sempre in prime time.

Mediaset inaugura così una tecnica di programmazione innovativa: i prodotti editorialmente forti - ma destinati per target a reti con pubblico mirato - debuttano sulla rete ammiraglia per consentire la visione iniziale a un bacino di telespettatori più largo possibile, poi si sviluppano sul canale d'assegnazione originaria.



Prodotta da Boomerang (la stessa casa di produzione della soap "Il segreto") e trasmessa quest'inverno in Spagna, "Il tempo del coraggio e dell'amore" si è rivelata la fiction di maggior successo nel Paese dal 2005 a oggi con una media d'ascolto del 25.5% di share. Ispirata al bestseller "La notte ha cambiato rumore" di Maria Dueas, la serie si è aggiudicata i principali riconoscimenti tv, tra cui i Premios Union de Actores 2014, ed è stata già acquistata in Francia e Germania, mentre Mediaset si è assicurata i diritti esclusivi per l'Italia. Protagonista è la giovane sartina Sira Quiroga (Adriana Ugarte) che, pochi mesi prima della Guerra civile, abbandona il fidanzato per seguire a Tangeri, per un colpo di fulmine, un uomo appena conosciuto.



Le cose non funzionano e Sira, incinta, decide di trasferirsi sola e piena di debiti a Tetouan (all'epoca capitale del protettorato spagnolo del Marocco). Qui la ragazza trova lavoro in una sartoria e grazie alla sua attività entra in contatto con il capo dei servizi segreti britannici in Spagna e con il ministro degli Affari esteri. Da umile sarta, Sira si trasforma in una donna raffinata a capo di un atelier di prestigio che sarà il trampolino di lancio per il suo alias: la spia Arihs Agoriuq, al centro di avventure e intrighi internazionali in giro per il mondo.