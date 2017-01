16 settembre 2014 "Il Segreto" si trasforma in magazine con curiosità e retroscena La rivista svelerà parte delle storie ben un mese prima rispetto alla messa in onda televisiva Tweet google 0 Invia ad un amico

08:45 - Dopo il successo sia su Retequattro che Canale 5, la telenovela "Il Segreto" diventa anche un mensile cartaceo dedicato ai moltissimi fan appassionati delle storie di Puente Viejo. Nasce da Fivestore - divisione editoriale e merchandising Rti-Mediaset - l'esigenza di rispondere e accontentare i seguaci della soap ansiosi di conoscere in anteprima i fatti (la rivista svelerà parte delle storie ben un mese prima rispetto alla messa in onda televisiva) ma anche di scoprire inediti retroscena.

Guido Pisterna, Responsabile Prodotti Editoriali R.T.I. spiega: "Per il lancio de Il Segreto Magazine (circa 90 pagine, ha un prezzo di lancio di solo 1 Euro, ndr) è stata prevista una tiratura di oltre 200 mila copie. Buona parte andrà sul canale della GDO grazie alla presenza di espositori dedicati e cartellonistica pubblicitaria sui punti vendita più performanti; mentre per le edicole sono state prodotte 35.mila maxi locandine. Non poteva mancare una grande campagna televisiva -conclude Pisterna- anticipata da un teaser andato in onda per 5 giorni, con spot da 5”, 15” e 30” su tutte le reti Mediaset. Verranno anche posizionati cartelli e snipe in concomitanza della messa in onda pomeridiana e in prima serata, sia su Canale 5 sia su Rete 4".