"Il Segreto" saluta i telespettatori con un tragico colpo di scena

12:06 - In prima visione assoluta su Canale 5, il 13 settembre in prima serata, in onda l'ultima puntata de "Il Segreto". Un arrivederci in attesa della seconda stagione per la soap opera rivelazione spagnola, che ha appassionato gli italiani sfiorando i 4 milioni di telespettatori. Un episodio speciale sotto ogni punto di vista, che sorprenderà il pubblico con un incredibile e tragico colpo di scena.

Nello stesso episodio prenderanno anche il via le vicende che saranno al centro della seconda stagione de "Il Segreto" che, con un salto temporale di sedici anni, ci porterà direttamente all'indomani della fine della Prima guerra mondiale. Accanto ad alcuni dei volti noti della soap, faranno la loro comparsa nuovi protagonisti.



A "Il Segreto", in cui ai temi romantici si uniscono spesso spunti sociali e momenti divertenti, quest'anno è stato assegnato il Premio Conchiglia Moige 2013-2014 "per il tono garbato con il quale ha raccontato, con lo stile della soap opera, la storia di un grande e travagliato amore".