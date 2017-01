"Il segreto", Cuca Escribano: "Sono innamorata di un attore"

09:28 - "Nella vita reale, non sono sposata ma fidanzata con un attore. In futuro mi piacerebbe avere dei figli". Queste le parole di Cuca Escribano a "Verissimo". L'attrice nella soap di Canale 5 "Il Segreto" interpreta il personaggio di Donna Agueda. Ospite per la prima volta in Italia Cuca racconta gli altri attori della soap: "Ho un rapporto bellissimo con Megan Montaner, il personaggio di Pepa della soap. E' una donna meravigliosa, l’ammiro molto".

Tra le tante sorprese che riguardano "Il Segreto", Verissimo ha mostrato sabato scorso in anteprima, una scena sconvolgente che vede protagonista proprio Donna Agueda e che lascerà senza parole il pubblico. Commentando la scena mostrata da Verissimo, a Silvia Toffanin che le chiede se in questo momento in Spagna sia ancora presente nella soap, Cuca risponde: "No!".